Fabiola Alanís: Con la fuerza de las mujeres, avanzamos hacia la igualdad sustantiva de Michoacán

Fabiola Alanís: Con la fuerza de las mujeres, avanzamos hacia la igualdad sustantiva de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 15:14:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 11 de abril de 2026.- En un encuentro cercano y enriquecedor con mujeres de Zamora, la diputada Fabiola Alanís reafirmó su compromiso con la construcción de un proyecto político incluyente, donde las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro de Michoacán.

Durante el diálogo, Fabiola Alanís destacó que el camino hacia la transformación se
fortalece con la participación activa de las mujeres, siguiendo el liderazgo y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una agenda clara en favor de la igualdad y los derechos de todas.

“Con la fuerza de las mujeres seguimos construyendo el camino político para todas. La
educación, la formación política, la sororidad y la unión son pilares fundamentales para consolidar un movimiento sólido y comprometido con la transformación”, expresó.

La legisladora subrayó que el movimiento de mujeres dentro de Morena se sostiene en
valores como la honestidad, la organización y el profundo amor por Michoacán,
elementos esenciales para avanzar hacia una igualdad sustantiva que se refleje en
mejores condiciones de vida, mayores oportunidades y justicia social.

Asimismo, reconoció la participación activa y el compromiso de las mujeres
zamoranas, quienes —dijo— son ejemplo de lucha, organización y esperanza para
seguir impulsando los cambios que el estado necesita.
Como parte de su visita a la región, Fabiola Alanís sostuvo también un encuentro con
integrantes del sector agrícola, destacando la relevancia productiva de Zamora, donde
cerca del 90 por ciento de la producción se exporta, posicionando a Michoacán como referente nacional e internacional en el campo.

En este contexto, reiteró que el fortalecimiento del campo es clave para el desarrollo
del estado, y subrayó que hoy, más que nunca, se está “sembrando soberanía”,
gracias a los apoyos y políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a respaldar a las y los productores, garantizar la autosuficiencia alimentaria
y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales.

Fabiola Alanís reafirmó que continuará recorriendo el territorio, escuchando y
construyendo junto a la ciudadanía un proyecto que fortalezca tanto la agenda de las mujeres como el desarrollo económico y social de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a joven que desapareció en el Río Balsas, en Guerrero
Mujer cae a barranco tras accidente en motocicleta en Tacámbaro
Detienen a 6 policías de Cosmomatepec, Veracruz por delitos contra la salud
Caen 4 presuntos extorsionadores de transportistas en CDMX
Más información de la categoria
Trabajadores eventuales sin pago persisten como la deuda pendiente magisterial
¡4 Accidentes Diarios! Transportistas de HAMOTAC revelan alto índice de siniestros en la Siglo XXI
EEUU e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán
Identifican a los cinco detenidos por caso Arantepacua 
Comentarios