Fabiola Alanís: Con la fuerza de las mujeres, avanzamos hacia la igualdad sustantiva de Michoacán

Zamora, Michoacán, a 11 de abril de 2026.- En un encuentro cercano y enriquecedor con mujeres de Zamora, la diputada Fabiola Alanís reafirmó su compromiso con la construcción de un proyecto político incluyente, donde las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro de Michoacán.
Durante el diálogo, Fabiola Alanís destacó que el camino hacia la transformación se
fortalece con la participación activa de las mujeres, siguiendo el liderazgo y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una agenda clara en favor de la igualdad y los derechos de todas.
“Con la fuerza de las mujeres seguimos construyendo el camino político para todas. La
educación, la formación política, la sororidad y la unión son pilares fundamentales para consolidar un movimiento sólido y comprometido con la transformación”, expresó.
La legisladora subrayó que el movimiento de mujeres dentro de Morena se sostiene en
valores como la honestidad, la organización y el profundo amor por Michoacán,
elementos esenciales para avanzar hacia una igualdad sustantiva que se refleje en
mejores condiciones de vida, mayores oportunidades y justicia social.
Asimismo, reconoció la participación activa y el compromiso de las mujeres
zamoranas, quienes —dijo— son ejemplo de lucha, organización y esperanza para
seguir impulsando los cambios que el estado necesita.
Como parte de su visita a la región, Fabiola Alanís sostuvo también un encuentro con
integrantes del sector agrícola, destacando la relevancia productiva de Zamora, donde
cerca del 90 por ciento de la producción se exporta, posicionando a Michoacán como referente nacional e internacional en el campo.
En este contexto, reiteró que el fortalecimiento del campo es clave para el desarrollo
del estado, y subrayó que hoy, más que nunca, se está “sembrando soberanía”,
gracias a los apoyos y políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a respaldar a las y los productores, garantizar la autosuficiencia alimentaria
y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales.
Fabiola Alanís reafirmó que continuará recorriendo el territorio, escuchando y
construyendo junto a la ciudadanía un proyecto que fortalezca tanto la agenda de las mujeres como el desarrollo económico y social de Michoacán.