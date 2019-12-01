Fabiola Alanís: Con la fuerza de las mujeres, avanzamos hacia la igualdad sustantiva de Michoacán

Zamora, Michoacán, a 11 de abril de 2026.- En un encuentro cercano y enriquecedor con mujeres de Zamora, la diputada Fabiola Alanís reafirmó su compromiso con la construcción de un proyecto político incluyente, donde las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro de Michoacán.

Durante el diálogo, Fabiola Alanís destacó que el camino hacia la transformación se

fortalece con la participación activa de las mujeres, siguiendo el liderazgo y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una agenda clara en favor de la igualdad y los derechos de todas.

“Con la fuerza de las mujeres seguimos construyendo el camino político para todas. La

educación, la formación política, la sororidad y la unión son pilares fundamentales para consolidar un movimiento sólido y comprometido con la transformación”, expresó.

La legisladora subrayó que el movimiento de mujeres dentro de Morena se sostiene en

valores como la honestidad, la organización y el profundo amor por Michoacán,

elementos esenciales para avanzar hacia una igualdad sustantiva que se refleje en

mejores condiciones de vida, mayores oportunidades y justicia social.

Asimismo, reconoció la participación activa y el compromiso de las mujeres

zamoranas, quienes —dijo— son ejemplo de lucha, organización y esperanza para

seguir impulsando los cambios que el estado necesita.

Como parte de su visita a la región, Fabiola Alanís sostuvo también un encuentro con

integrantes del sector agrícola, destacando la relevancia productiva de Zamora, donde

cerca del 90 por ciento de la producción se exporta, posicionando a Michoacán como referente nacional e internacional en el campo.

En este contexto, reiteró que el fortalecimiento del campo es clave para el desarrollo

del estado, y subrayó que hoy, más que nunca, se está “sembrando soberanía”,

gracias a los apoyos y políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientadas a respaldar a las y los productores, garantizar la autosuficiencia alimentaria

y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales.

Fabiola Alanís reafirmó que continuará recorriendo el territorio, escuchando y

construyendo junto a la ciudadanía un proyecto que fortalezca tanto la agenda de las mujeres como el desarrollo económico y social de Michoacán.