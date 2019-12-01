Fabiola Alanís: AL no es patio trasero de nadie; respalda postura internacional por la paz en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:11:03

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, expresó su respaldo pleno al posicionamiento conjunto de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, que condenan las acciones militares unilaterales en territorio venezolano y reafirman el compromiso de la región con la paz, la soberanía y el derecho internacional.

La diputada rechazó las declaraciones emitidas por el Secretario de Estado Marco Rubio en medios estadunidenses al afirmar que América Latina es el patio trasero de su país.

En este sentido, Fabiola Alanís subrayó que la postura asumida por México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refleja una política exterior firme, responsable y profundamente humanista, alineada con los principios históricos de no intervención, solución pacífica de las controversias y respeto a la autodeterminación de los pueblos.

“México levanta la voz junto a otras naciones para defender la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: ninguna agresión militar puede justificarse, y el diálogo es el único camino legítimo para resolver los conflictos”, afirmó.

La legisladora destacó que América Latina y el Caribe han sido construidos como una zona de paz, y que cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional debe ser rechazada con unidad, convicción y responsabilidad internacional.

“Hoy más que nunca, los pueblos de América Latina estamos llamados a actuar unidos para proteger la vida, la paz y la soberanía. La fuerza de nuestra región está en su unidad y en su vocación pacífica”, sostuvo.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró su respaldo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la política exterior de México, que privilegia el derecho internacional, la cooperación entre naciones y la defensa de la paz como valor supremo.

“La transformación también se expresa en el mundo: México es hoy una voz confiable, firme y respetada, que apuesta por la paz y por el entendimiento entre los pueblos”, concluyó.