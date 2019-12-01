Extinta Junta de Agua de Santa María, obstaculiza servicio

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2026.- Violando la ley y mediante engaños, la extinta Junta de Agua de Santa María ha venido obstaculizando el servicio en detrimento de miles de familias que viven en esta zona de la ciudad.

Lo anterior fue denunciado por el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, quien recordó que un reducido grupo de personas que defienden sus muy particulares intereses, han bloqueado en un par de ocasiones la planta potabilizadora de Santa María, obstaculizando así las actividades del Ooapas y afectando el suministro de insumos para potabilización y desinfección.

El bloqueo a cargo de este reducido grupo de personas afecta el traslado de contenedores de gas cloro para su recarga o intercambio, el monitoreo de la calidad del agua, las labores de laboratorio y la disponibilidad de materiales y equipos para atender fugas y realizar maniobras de distribución.

El director del organismo llamó a los manifestantes conducirse con apego a derecho y no afectar la prestación del servicio, ya que la zona registra muchas necesidades y la actitud de los ex integrantes del APAS, lesionan la actividad diaria del organismo en detrimento de miles de familias.