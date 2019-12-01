Exprésate en Corto con el IEM: aún estás a tiempo de participar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 11:33:15

Morelia, Michoacán 27 de enero de 2026.- ¿Tienes una historia que contar y una cámara o un celular para hacerlo? El Instituto Electoral de Michoacán invita a participar en el Concurso de Cortometraje “Exprésate en Corto con el IEM”, un espacio para que la creatividad audiovisual se convierta en una voz ciudadana que reflexione, cuestione y fortalezca la vida democrática.

La convocatoria está dirigida a michoacanas y michoacanos, tanto residentes en el estado como quienes viven en otras entidades o en el extranjero, y contempla dos categorías: personas realizadoras emergentes y personas realizadoras con trayectoria o consolidadas.

Los cortometrajes deberán abordar temas como la participación en elecciones, el valor del voto informado, las juventudes como agentes de cambio, así como la construcción de ciudadanía, la inclusión, el diálogo y la diversidad, desde una mirada libre y creativa.

Al participar en el concurso, podrás ganar la difusión y proyección de tu cortometraje en redes institucionales, eventos públicos y espacios culturales, además de equipo audiovisual profesional, como un dron DJI Neo, micrófonos inalámbricos DJI y estabilizadores, así como vales para tienda especializada en productos fílmicos, talleres de formación audiovisual en universidades locales.

Regístrate en: https://goo.su/e9ovR y consulta la convocatoria completa, con bases, requisitos, calendario y detalles de premiación, puede consultarse en www.iem.org.mx o los canales oficiales del Instituto.

El registro y envío de cortometrajes estará abierto hasta el 27 de febrero y podrá realizarse por vía electrónica o presencial, conforme a lo establecido en la convocatoria. Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado, considerando la creatividad, la calidad técnica y el impacto cívico y social del mensaje.