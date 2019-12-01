Expone Gladyz Butanda plan de movilidad ante Canadevi Michoacán

Expone Gladyz Butanda plan de movilidad ante Canadevi Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:06:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso el plan de movilidad 2024-2026 ante representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Michoacán, con quienes se comprometió a fortalecer vínculos de coordinación para continuar transformando la infraestructura de la entidad.

En la reunión, donde estuvo presente el presidente de la Canadevi Michoacán, Manuel Nocetti Villicaña, la funcionaria estatal destacó que en lo que va de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno del Estado ha invertido más de siete mil millones de pesos en proyectos de movilidad, entre los que destacan dos teleféricos.

Gladyz Butanda subrayó que todas las obras realizadas se han llevado a cabo con recurso estatal y sin deuda, además de estar alineadas a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que impulsó el gobernador para ponderar como prioridad al peatón y ciclista en el plan de infraestructura estatal. 

La arquitecta destacó que los proyectos realizados por esta administración están acompañados de un estricto enfoque social, donde puso como ejemplos los teleféricos de Morelia y Uruapan, medios de transporte que traerán consigo obras complementarias para mejorar la movilidad e imagen urbana de ambas ciudades.

Tras la presentación del plan de movilidad, las y los desarrolladores de vivienda, encabezados por el presidente de la Canadevi Michoacán, destacaron la inversión histórica en obra pública impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Asimismo, reconocieron la gestión de la arquitecta Gladyz Butanda como responsable de los proyectos insignia de la administración.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece individuo tras ser baleado en la colonia Palito Verde de Jacona, Michoacán
Policía Cibernética Estatal emite recomendaciones para evitar fraudes en compra de boletos en línea
Aseguran varios objetos prohibidos durante revisión en penal de Ciudad Juárez, Chihuahua
Balean congeladora en Jacona, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Jalisco desactiva Código Rojo tras muerte del "Mencho"; actividades regresan a la normalidad
Comentarios