Expone Gladyz Butanda plan de movilidad ante Canadevi Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso el plan de movilidad 2024-2026 ante representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Michoacán, con quienes se comprometió a fortalecer vínculos de coordinación para continuar transformando la infraestructura de la entidad.

En la reunión, donde estuvo presente el presidente de la Canadevi Michoacán, Manuel Nocetti Villicaña, la funcionaria estatal destacó que en lo que va de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno del Estado ha invertido más de siete mil millones de pesos en proyectos de movilidad, entre los que destacan dos teleféricos.

Gladyz Butanda subrayó que todas las obras realizadas se han llevado a cabo con recurso estatal y sin deuda, además de estar alineadas a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que impulsó el gobernador para ponderar como prioridad al peatón y ciclista en el plan de infraestructura estatal.

La arquitecta destacó que los proyectos realizados por esta administración están acompañados de un estricto enfoque social, donde puso como ejemplos los teleféricos de Morelia y Uruapan, medios de transporte que traerán consigo obras complementarias para mejorar la movilidad e imagen urbana de ambas ciudades.

Tras la presentación del plan de movilidad, las y los desarrolladores de vivienda, encabezados por el presidente de la Canadevi Michoacán, destacaron la inversión histórica en obra pública impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Asimismo, reconocieron la gestión de la arquitecta Gladyz Butanda como responsable de los proyectos insignia de la administración.