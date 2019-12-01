Expondrían en Planetario de Morelia meteorito auténtico, anuncia Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 13:58:22

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y el astronauta de origen michoacano, José Hernández, gestionan la llegada de un meteorito auténtico al Planetario de Morelia para sea expuesto en el recinto, una vez que éste sea rehabilitado.

Esta noticia fue dada a conocer por la funcionaria estatal, luego de supervisar la obra del Planetario “Lic. Francisco Rivera”, cuya rehabilitación, dijo, presenta un avance del 40 por ciento.

“Vamos a buscar que nuestro planetario sea uno de los mejores a nivel nacional, y que también compita a escala internacional”, subrayó Gladyz Butanda.

Con respecto a los avances técnicos de la obra, subrayó que en fachada se registra un 60 por ciento de avance; un 90 por ciento el suministro del equipamiento para la sala de proyección, así como del 40 por ciento en las aulas interactivas que tendrá el recinto.

El astronauta José Hernández destacó que esta remodelación y la posible exposición de un meteorito auténtico en Planetario de Morelia, colocará al recinto como uno de los principales espacios de divulgación científica en México.