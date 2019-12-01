“Existir, resistir y crear”, expo de pintura itinerante de mujeres

Morelia, Michoacán; 7 de julio de 2026.- La Secretaría de la Mujer para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), encabezada por Nuria Hernández Abarca, invitó a vivir una jornada llena de arte, empoderamiento y talento femenino el próximo domingo 12 de julio de 2026, de 9:00 a 19:00 horas en la Plaza Morelos, que se convertirá en un gran lienzo vivo con la intervención artística “Existir, resistir y crear”, la exposición de pintura itinerante creada por mujeres.

Diez muros de gran formato serán intervenidos por talentosas mujeres artistas independientes que resultaron ganadoras de la convocatoria. Podrán crear de forma individual o en colaboraciones. Las obras no se quedarán solo ahí, ya que después recorrerán en una exposición itinerante las 14 tenencias y colonias de Morelia, llevando su mensaje a todos los rincones de la ciudad.

Con total libertad creativa, las artistas plasmarán cómo se vive siendo mujer en el arte urbano: los retos, las luchas, las victorias y las historias que las han hecho destacar en este mundo.

La titular de Semmujeris Morelia, Nuria Hernández Abarca, expresó “El arte habla más fuerte que muchas pláticas. Es una herramienta poderosa para prevenir la violencia de género y generar conciencia real en la sociedad”.

Esta actividad tendrá un programa imperdible: Graffiti en vivo a cargo de mujeres artistas; presentaciones de rap con la fuerza y el flow de las mujeres raperas; bazar de emprendimientos liderados por mujeres, llenos de arte, diseño y productos de industrias creativas (en la Calzada Fray Antonio de San Miguel); el taller “Pinta tu tote bag”, mujeres en el arte.

En ese sentido, la directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de SeCultura, Perla Cabrera Rojas, anunció el taller “Pinta tu tote bag”, mujeres en el arte, que se realizará a las 11:00 horas con cupo para 15 mujeres en la calzada Fray Antonio de San Miguel.

Para esta convocatoria, “Existir, resistir y crear”, se recibieron 30 postulaciones de artistas urbanas y 9 de rap. Las seleccionadas destacaron por su trayectoria, experiencia y calidad de su trabajo con el objetivo claro: Crear espacios potentes donde las mujeres expresen su voz, compartan sus vivencias y consoliden su presencia en las artes urbanas y la cultura comunitaria.

Al anuncio asistieron las artistas independientes: Azul Gutiérrez, Mónica Tamariz y Miroslava Vargas como representantes y ganadoras de esta convocatoria “Existir, resistir y crear”, la cual es una iniciativa conjunta entre la Semmujeris y la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), que busca visibilizar el talento femenino en el arte urbano y promover la igualdad sustantiva a través de la cultura.