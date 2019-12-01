Exigen en Querétaro la separación de Gerardo Romero tras señalamientos de corrupción cuando estuvo al frente del IEEQ 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:05:48

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, asesor legislativo del Grupo Parlamentario de Morena, denunció presuntos conflictos de interés y nexos corporativos que alcanzan al municipio de Querétaro y Corregidora con empresas señaladas por corrupción a nivel nacional.

“Exigimos que se investiguen a fondo las redes de adjudicación y contratos gubernamentales que involucran a distintas demarcaciones del estado con empresas señaladas por presuntos esquemas de corrupción, entre ellas Litoformas”.

Señaló de manera directa el caso de Gerardo Romero Altamirano, expresidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y actual funcionario en la administración de la capital.

Cuestionó que Romero Altamirano sea el nexo común en dos instituciones clave, habiendo pasado por el órgano electoral local y actualmente colaborando en la presidencia municipal de Querétaro, entidades que, según los datos expuestos, han otorgado contratos a la empresa Litoformas.

“Demandamos la separación temporal del funcionario mientras se desarrollan las indagatorias pertinentes. Es realmente una casualidad muy extraña que el mismo funcionario se encuentre en dos instituciones distintas en las cuales se contrató a las mismas empresas y empresas que, como ha quedado público, generan actos de corrupción relevantes [...] Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias".

Nieto Castillo aprovechó para ventilar los recientes escándalos políticos en el municipio de Corregidora, donde un exjefe de gabinete de la alcaldía fue exhibido en reuniones y viajes de lujo con contratistas locales.

“Exigimos que este caso no quede en la renuncia del funcionario, sino que derive en carpetas de investigación firmes por parte de los órganos fiscalizadores”.

En el eje central del informe técnico, Nieto Castillo retomó los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la segunda entrega del gasto federalizado, reiterando que la narrativa institucional de un manejo financiero pulcro y sin observaciones carece de sustento documental.

Calificó como "sumamente deficiente" el andamiaje del Sistema Anticorrupción en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, en su carácter de asesor legislativo, advirtió que la apertura de procedimientos administrativos internos por parte de las contralorías no exime ni garantiza que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) queden impunes o sin consecuencias legales.

Enfatizó que la justificación gubernamental basada en el paso del tiempo o en la simple solventación burocrática evade el fondo del problema: el desvío de recursos públicos destinados a la salud y la educación.

En el análisis político y operativo de la agenda local, el asesor legislativo puso sobre la mesa las notorias discrepancias en las posturas de los distintos liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN), particularmente en torno a casos recientes de escrutinio público como el del exjefe de gabinete en el municipio de Corregidora, vinculado a reuniones en yates con contratistas, y las versiones encontradas sobre los motivos de su separación del cargo.

"A veces ni entre ellos están de acuerdo. Nos están diciendo una cosa para los medios cuando la realidad es otra", aseveró Nieto Castillo, al recordar el refrán de que "si no puedes convencer, confunde".

Afirmó que, estas situaciones no representan hechos aislados, sino un patrón de conducta que se replica en diferentes demarcaciones, incluyendo el municipio de Querétaro.

Reiteró los cuestionamientos sobre el contrato por más de 213 millones de pesos destinado a la producción de cuadernillos y material editorial, señalando que los montos no corresponden con la realidad del servicio y sugiriendo la posible configuración de un esquema de peculado o desvío de recursos con miras electorales.

Frente a la insistencia de las administraciones estatal y municipal de pregonar un manejo financiero sin observaciones ante la ASF, el bloque opositor respaldó sus señalamientos exhibiendo textualmente las páginas de los informes federales.

Nieto Castillo recordó que los documentos oficiales documentan anomalías graves que no pueden minimizarse, tales como subejercicios y reintegros obligatorios a la Tesorería de la Federación por fondos no aplicados en rubros prioritarios; nóminas irregulares, que incluyen el pago a trabajadores ya fallecidos y la duplicidad de percepciones a representantes populares con funciones sindicales y falta de transparencia en adquisiciones públicas, donde los expedientes mínimos de concurso no se integraron conforme a ley.

Adelantó que desde la fracción legislativa de Morena, con el respaldo técnico de especialistas en materia penal, fiscal y de fiscalización, se continuará informando puntualmente a la sociedad queretana sobre el contenido real de las cuentas públicas, respaldando iniciativas como la propuesta de Ley de Contraloría Social impulsada por legisladores como el diputado Merino Barrera para blindar la obra pública y el ejercicio del presupuesto.