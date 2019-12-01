Exige Memo Valencia se reabra la investigación en el homicidio de César Chávez

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2026.- Para romper el ciclo de impunidad, que es una obligación del Estado mexicano y una deuda con la familia de César Chávez Garibay, así como con el pueblo de Apatzingán, el diputado local del PRI, Memo Valencia, exhortó a la Fiscalía General del Estado, para reabrir, reactivar o impulsar la investigación del homicidio del ex presidente municipal de dicha demarcación de Tierra Caliente.

"Seis años después, su familia y la sociedad siguen sin conocer quiénes lo privaron de la vida, ni por qué. César Chávez Garibay, en lo público y privado, fue un gran ser humano, siempre preocupado por su gente, además de un gran amigo personal", dijo.

El también ex diputado local en la Septuagésima Segunda Legislatura y ex regidor de Apatzingán, fue asesinado por hombres armados que le dispararon cuando se encontraba en un establecimiento de dicho municipio el 5 de octubre de 2020, y desde entonces, la investigación no ha tenido ningún resultado, sentenció el líder priista.

"A la fecha no se ha informado públicamente de detenidos, de la vinculación a proceso de persona alguna, ni de avances sustantivos en la carpeta de investigación", mencionó.

Memo Valencia insistió en que "este caso no es aislado, la violencia contra quienes ejercen o ejercieron cargos públicos en Michoacán lastima la vida democrática de la entidad y cada homicidio sin esclarecer manda el mensaje de que atentar contra un servidor público no tiene consecuencias".

Por ello, el exhorto del priista a la Fiscalía General del Estado, busca que, con pleno respeto a su autonomía se reabra, reactive o impulse, según corresponda, con diligencia la carpeta de investigación relativa al homicidio de César Chávez Garibay, "a fin de identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales", como se ha hecho en otros crímenes recientes de figuras políticas y líderes sociales, tal es el caso de, Carlos Manzo y Bernardo Bravo, finalizó.