Exige Memo Valencia no revictimizar a fallecidos por minas explosivas del crimen organizado

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2025.- El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia lamentó que, tanto el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís como el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, revictimicen y criminalicen a Pablo de 15 años y José Luis de 43, muertos tras la explosión de una mina en una parcela de limón donde trabajaban, en el municipio de Buenavista.

“Quiero felicitar al fiscal general del Estado, Adrián López Solís, y al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera. Son unos chingones, son un par de chingones. Encontraron el hilo negro y saben que una persona que muera a consecuencia de una mina explosiva, pues no es víctima. Que no es víctima y que tal vez un niño de 15 años que en una parcela tuvo la desgracia de encontrar un artefacto explosivo, tal vez se merecía morir, porque pues andaba en eso del crimen organizado”, dijo.

Consideró inadmisible que a los delincuentes se les cuide su presunción de inocencia, mientras que, a las víctimas del terror provocado por los grupos del crimen organizado se les cuestiona si no están relacionados con las actividades ilícitas de estos.

“Con delincuentes que agarran, con violadores, secuestradores, homicidas, ahí sí cuidan su presunción de inocencia, pero ¿dónde quedó la presunción de inocencia de las víctimas?, ¿Dónde quedó la presunción de inocencia de este niño que murió?”, afirmó.

En la Tribuna del Pueblo en la que se ha convertido el PRI por dar espacio a las causas de la gente, alzó la voz la señora Mayra Alejandra, mamá de Pablo, el adolescente jornalero muerto por una mina explosiva en Buenavista, para exigir a la Fiscalía General del Estado se limpie y respete la memoria de su hijo, quien trabajaba honradamente en la siembra y corte de limón.

“La gente que conocemos a mi niño, todos sabemos que mi niño era un niño trabajador y luchista. Y por eso, ese señor se está equivocando, que no suponga las cosas, que primero investigue antes de hablar. Mucha gente sintió la muerte de mi niño. ¿Por qué? Porque era un niño muy trabajador. Él no era vicioso, nada que él no había dado malos pasos, apenas tenía 15 años”, dijo la señora Mayra, vía telefónica.

El líder priista, Memo Valencia, insistió también en la necesidad de que las autoridades federales y estatales acudan a la zona e implementen un verdadero trabajo para localizar y desactivar los artefactos explosivos, y parar así, las muertes de personas inocentes.

“Quisiera que tuvieran los necesarios para irse a parar allá, donde, por cierto, estuvimos hace ocho días”, finalizó.