Exige Memo Valencia investigar supuestos nexos del senador Adán Augusto López Hernández con el crimen organizado

Morelia, Michoacán, 22 de julio de 2025.- Se debe investigar a profundidad los posibles nexos con el crimen organizado del senador Adán Augusto López Hernández, luego de destaparse el caso de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la gubernatura del morenista, exigió a las autoridades federales, Memo Valencia, dirigente estatal del PRI.

“La bomba que les explotó en las manos llegará a más”, indicó el líder priista que reiteró el llamado a que haya justicia porque “esto es la punta del iceberg”.

Expuso que, durante el sexenio pasado, cuando Adán Augusto fue secretario de Gobernación, el Cártel de Jalisco Nueva Generación logró lo que no pudo el Cártel de Sinaloa en casi dos, y recordó también que, aunque lo pregona Morena, Genaro García Luna “fue detenido por el gobierno de los Estados Unidos, no fue detenido por el gobierno de México, ni por la justicia mexicana”.

“Invitarlos a que le investiguen un poco más, porque mucha gente asocia el vínculo criminal de Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez solamente en Tabasco con La Barredora. La Barredora es una célula criminal que forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y, casualmente llega Adán Augusto López Hernández a Gobernación y pues este Cártel Jalisco Nueva Generación se empoderó en toda la nación”, dijo.

Memo Valencia pidió congruencia a los cuatroteístas que hoy se ofenden con la exigencia de investigar al primo de Andrés Manuel López Obrador y sus supuestos nexos criminales, cuando como opositores eran los primeros en linchar sin pruebas al gobierno en turno, como el senador Gerardo Fernández Noroña.

“Qué bárbaro ver a alguien que se tiraba al piso para que lo levantaran, que no escatimaba para acusar sin pruebas. No pueden salir con que Adán Augusto no sabía, que si hubiera sospechado de él lo hubiera quitado, ¿ah? ellos no han escatimado en decir que Felipe Calderón sí sabía, así que el tiempo está demostrando la incongruencia de esos sujetos”, mencionó.

Finalmente, el presidente del PRI en Michoacán comentó que con tiempo ha advertido la complicidad de Morena y sus aliados con grupos delictivos en todo el país, y ahora que se destapó la pudrición de la cuarta transformación, “en su momento llegará aquí a Michoacán porque esos vínculos criminales, no crean que solo fueron un tema de Tabasco, no”.