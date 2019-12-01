Roban bebidas y cigarros en Coyoacán; SSC frustra huida y detiene a cuatro

Coyoacán, Ciudad de México, a 16 de agosto de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas que asaltaron una tienda de conveniencia en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, donde sustrajeron dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros.

De acuerdo con el reporte, los monitoristas del C2 Sur alertaron a los oficiales sobre el robo en un establecimiento ubicado en avenida Santa Úrsula y calle San Gabino. El encargado del local refirió que los implicados lo amenazaron con lo que parecía ser un arma de fuego y huyeron a bordo de un vehículo blanco.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, los policías implementaron un cerco virtual y localizaron el automóvil en la colonia Huipulco, alcaldía Tlalpan. Tras cerrarle el paso, solicitaron a los tripulantes descender y realizaron una revisión preventiva, en la que hallaron dinero, cinco botellas de bebidas alcohólicas, cinco cajetillas de cigarros, un arma de fuego y seis cartuchos útiles.

Por estos hechos fueron detenidos una mujer de 34 años y tres hombres de 35, 40 y 44 años, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con lo asegurado, al ministerio público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica.