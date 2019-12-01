Colosal y vibrante; Carín León llena el Morelos en un concierto épico

Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2025.-Carín León conquistó a más de 56 mil personas con un concierto épico en el Estadio Morelos. El cantante de regional mexicano ofreció un espectáculo gratuito que duró cerca de tres horas, donde interpretó sus más grandes éxitos, como parte del Festival Jalo x las Mujeres, organizado por el Gobierno de Michoacán.

Óscar Armando Díaz de León salió al monumental escenario en punto de las 21:35 horas, donde demostró a sus fanáticos porqué es uno de los mayores exponentes de este género musical, gracias a su estilo inigualable y voz única, que reafirmó con temas como: “Me la aventé”, con la que abrió la noche.

Tras una calurosa bienvenida, Carín León regaló a su público temas que lo han colocado en la cima de las listas de popularidad como “Primera cita”, “Según quién”, “De compas”, “Ese vato no te queda”, "La boda del huitlacoche”, “El amor de mi herida”, “Te lo agradezco”, “Que vuelvas”, entre muchos más.

Cercano siempre con el público, no faltaron los covers, ni su estilo country. En medio de la noche sorprendió con un homenaje para el cantautor michoacano Marco Antonio Solís, al interpretar temas como “Yo te necesito”, “Más que tu amigo”, “Como me haces falta” y “Mi eterno amor secreto”.

El originario de Hermosillo, Sonora, trajo a la capital michoacana su Boca Chueca Tour, como parte del Festival Jalo x las Mujeres, una iniciativa que contribuirá a la disminución de la pobreza menstrual en el estado. El público donó más de 2.3 millones de productos de gestión menstrual a cambio de boletos para su espectáculo, los cuales serán repartidos en diversos municipios.

El ganador del Grammy y Grammy Latino, que ha pisado festivales internacionales como el Coachella o el Stagecoah, demostró en el Jalo x por las Mujeres que Michoacán está a la altura de los grandes escenarios.