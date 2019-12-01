Michoacanos abarrotan el Morelos con Carín León

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 10:07:59

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto del 2025.-Michoacanos lograron abarrotae el Estadio Morelos en el marco del concierto "Jalo por las Mujeres", el cual tuvo como estelar al sonorense, Carín León; según cifras oficiales, el cantante logró una asistencia cercana a las 60 mil personas.

El concierto de su gira "Boca chueca tour", inició cerca de las nueve y media de la noche de este sábado, con canciones como "Me la aventé", "Como lo hice yo", "Según quién", piezas que desde el primer momento fueron coreadas por los asistentes. Cabe recordar que había personas formadas para el ingreso desde las primeras horas del pasado viernes 15.

La noche siguió con canciones como "La farsante", "Si tu amor no vuelve", "Te lo agradezco", "No es por acá", además de canciones que ha interpretado en colaboración con Grupo Firme o Grupo Frontera.

El intérprete señaló que a manera de petición especial y complacencia para los morelianos, dió pie a "Mi eterno amor secreto", original de Marco Antonio Solís, la cual arrancó los gritos de emoción de los presentes. Al popurri le siguió "Como me haces falta", "Yo te necesito", "Más que tu amigo".

Con la canción "De compas" pidió a las parejas presentes respetar el derecho de antigüedad con los "compas".

Más adelante, "Talento de televisión" preparó a los asistentes con un ánimo especial para posteriormente zapatear con su clásico "La boda del huitlacoche", que fue cantada por los asistentes, quienes aplaudieron el despliegue de fuegos artificiales por detrás del escenario, pirotecnia, humo y fuego en el escenario.

"El tóxico", fue una de las canciones más coreadas, igual que "Ojos cerrados".

Carín León agradeció al público moreliano por la noche pasada en el Coloso del Quinceo, y se despidió de los presentes con "Primera Cita".