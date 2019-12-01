Ultiman al influencer “Alucín” en Morelos; lo ligan a grupo delincuencial sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 08:21:17

Cuernavaca, Morelos, 17 de agosto del 2025.- El creador de contenido Camilo Ochoa Delgado, conocido como el Alucín, fue asesinado en el municipio de Temixco, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado ingresó a su vivienda en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y le disparó mientras se encontraba en el baño. El atacante huyó en un vehículo compacto de color blanco.

Ochoa Delgado, de 42 años, vestía camisa negra, pantalón gris y tenis al momento del ataque. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el crimen.

Cabe destacar que el influencer contaba con una amplia comunidad en redes sociales, con más de 348 mil suscriptores en YouTube, 206 mil seguidores en Instagram y más de 332 mil en TikTok.