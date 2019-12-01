Ultiman al influencer “Alucín” en Morelos; lo ligan a grupo delincuencial sinaloense

Ultiman al influencer “Alucín” en Morelos; lo ligan a grupo delincuencial sinaloense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 08:21:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cuernavaca, Morelos, 17 de agosto del 2025.- El creador de contenido Camilo Ochoa Delgado, conocido como el Alucín, fue asesinado en el municipio de Temixco, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado ingresó a su vivienda en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y le disparó mientras se encontraba en el baño. El atacante huyó en un vehículo compacto de color blanco.

Ochoa Delgado, de 42 años, vestía camisa negra, pantalón gris y tenis al momento del ataque. Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el crimen.

Cabe destacar que el influencer contaba con una amplia comunidad en redes sociales, con más de 348 mil suscriptores en YouTube, 206 mil seguidores en Instagram y más de 332 mil en TikTok.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman al influencer “Alucín” en Morelos; lo ligan a grupo delincuencial sinaloense
Roban bebidas y cigarros en Coyoacán; SSC frustra huida y detiene a cuatro
Caso probable de rabia humana en Zacatecas tras ataque de zorrillo; sería el primer caso en los últimos 40 años
Asesinan en Morelos al millonario heredero del “Pollo Loco” que se unió al crimen por “adrenalina”: Pasó 7 años en prisión y estaba en lista de la muerte de Sinaloa
Más información de la categoria
Ultiman al influencer “Alucín” en Morelos; lo ligan a grupo delincuencial sinaloense
Asesinan en Morelos al millonario heredero del “Pollo Loco” que se unió al crimen por “adrenalina”: Pasó 7 años en prisión y estaba en lista de la muerte de Sinaloa
205 contagios y 12 muertes por tuberculosis en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio
Comentarios