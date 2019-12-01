Manchada con violencia resultó la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX

Ciudad de México, 17 de agosto del 2025.- La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 estuvo marcada por la violencia en distintos estadios del país. Al menos dos personas fueron detenidas y un familiar de un futbolista resultó herido tras las agresiones registradas al concluir los encuentros Chivas vs Juárez y Tigres vs América.

En Guadalajara, el duelo entre Chivas y Juárez terminó con triunfo visitante 1-2, pero afuera de la cancha la situación se tornó violenta. El delantero Ángel Zaldívar denunció en redes sociales que su hermano y su sobrina fueron golpeados; el primero sufrió fractura de nariz, mientras que se desconoce el estado de salud de la menor, quien es menor de edad.

Más tarde, en Monterrey, el partido entre Tigres y América (1-3) también dejó incidentes. Dentro del estadio Universitario, algunos aficionados protagonizaron una pelea que fue controlada sin mayores consecuencias. Sin embargo, al exterior del inmueble se registró una riña más grave que obligó a la intervención de la policía.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia a un seguidor de Tigres derribar de una patada en el rostro a un aficionado del América, dejándolo aparentemente inconsciente. Hasta el momento, ninguno de los clubes involucrados ha emitido postura sobre los hechos violentos.