Se registra incendio en negocio de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 10:21:50

Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Daños materiales dejó el incendio en un negocio ubicado en la colonia Prados Verdes de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en un negocio de venta de productos de limpieza ubicado en la esquina de las calles Jacarandas y Abedul de la referida colonia se estaba registrando un incendio.

Al sitio se trasladaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro, del cual se desconocen las causas, se confirmó que solo se registraron daños materiales.