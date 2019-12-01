Caso probable de rabia humana en Zacatecas tras ataque de zorrillo; sería el primer caso en los últimos 40 años

Zacatecas, Zacatecas, a 16 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Zacatecas informó sobre un caso probable de rabia humana en una joven de 17 años. Originaria de Mezquital del oro. La paciente fue agredida por un zorrillo en el brazo izquierdo el pasado 13 de agosto y atendida inicialmente en un hospital de Durango, para después ser trasladada a una unidad del IMSS en Zacatecas, donde recibió atención especializada.

El caso fue considerado de interés nacional, por lo que participaron especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), tras la reunión técnica, se determinó el traslado de la paciente al Hospital General de Zona No. 1 “Emilio Varela Luján”, con acompañamiento de un equipo estatal-federal para dar seguimiento a su evolución.

De acuerdo con las autoridades, se han mantenido informados a los familiares sobre el estado de salud de la joven, al tiempo que se activaron protocolos de investigación epidemiológica y acciones de control. Estas incluyen la identificación de contactos, la evaluación de la necesidad de profilaxis postexposición y la visita a comunidades vinculadas con el caso para prevenir nuevos contagios.

Este es el primer caso probable de rabia humana registrado en Zacatecas en las últimas cuatro décadas. Mientras se esperan los resultados definitivos del INDRE, la Secretaría de Salud reiteró la importancia de mantener las campañas permanentes de vacunación antirrábica como medida preventiva.