México respira; 27 presas ya están a tope tras las recientes lluvias

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2025.- Tras tres años de déficit de lluvias, las recientes precipitaciones en el país han permitido la recuperación de los principales embalses. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nivel de almacenamiento de las 210 presas más grandes ya supera el 50% de su capacidad, lo que garantiza una mayor seguridad en el abasto de agua para la población.

El Sistema Cutzamala, que abastece al Valle de México, mostró un repunte significativo al aumentar 28% respecto al año anterior. Actualmente, las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria concentran un 64.8% de almacenamiento, equivalente a 506.79 millones de metros cúbicos.

A nivel nacional, el promedio de llenado pasó de 44% en junio a 50% en agosto, lo que representa un total de 63 mil 29 millones de metros cúbicos. En detalle, 27 presas están al 100% de su capacidad, 65 entre 75% y 100%, y 56 superan la mitad de su nivel de almacenamiento.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, reportó que, entre el 1 de enero y el 10 de agosto, se han registrado 386.8 milímetros de lluvia, cifra que supera en 1.4% al promedio histórico para este periodo. Este incremento ha sido clave en la recuperación de los cuerpos de agua más importantes del país.