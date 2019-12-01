Exige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA

Ciudad de México, 15 de enero del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió a las autoridades federales y estatales, realizar una investigación exhaustiva, transparente y coordinada sobre los posibles delitos relacionados con el caso Agronitrogenados y la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que se trata de uno de los episodios de mayor daño social, económico y laboral en la historia reciente del país.



“El colapso de AHMSA es el resultado de años de malas decisiones, posibles actos de corrupción y una cadena de irregularidades que hoy tienen a más de 17 mil familias sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia”, afirmó el legislador del Partido del Trabajo (PT).



En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo “El Tigre“ Mejía solicitó, a través de un punto de acuerdo, “una investigación exhaustiva sobre los posibles delitos en los que pudo haber incurrido y hacer público el procedimiento legal del caso Agronitrogenados en contra del ciudadano Alonso Ancira Elizondo, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), que dio como resultado la quiebra de dicha empresa”.



El legislador federal, que preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó que la región centro de Coahuila enfrenta una crisis profunda derivada de la quiebra de la principal siderúrgica del país, lo que ha impactado no solo a los trabajadores sindicalizados y de confianza, sino también a la economía local, comercios, proveedores y servicios básicos.



“Estamos hablando de una afectación masiva a derechos laborales y humanos. Hay trabajadores que llevan más de dos años sin salario, sin prestaciones y sin acceso pleno a seguridad social. Esta situación no puede normalizarse, ni quedar en la impunidad”, sostuvo.



El legislador por Coahuila explicó que existen antecedentes públicos que vinculan al exdirector de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, con operaciones que deben ser revisadas a fondo por las autoridades competentes, particularmente en materia penal, fiscal y financiera.



“Es indispensable que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades de Coahuila y laborales actúen de manera coordinada y con firmeza para esclarecer responsabilidades, asegurar activos cuando sea procedente y garantizar la reparación del daño al Estado y a los trabajadores”, enfatizó.



Asimismo, Mejía Berdeja resaltó la importancia de que el proceso de quiebra y liquidación de activos se conduzca con absoluta transparencia y con prioridad en el pago de los créditos laborales, conforme a lo que establece la ley.



“No se puede permitir que, una vez más, los trabajadores queden al final de la fila. La prelación de los derechos laborales debe ser una realidad, no solo un principio en el papel”, expresó el también jurista en el documento parlamentario.



Además, el legislador petista hizo un llamado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que haga pública la información relacionada con la planta de Agronitrogenados, su estado legal y su impacto financiero, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas indispensable para el país.



Recordó que, Alonso Ancira adquirió, en el sexenio de Carlos Salinas, la siderúrgica más importante del país, sólo por una quinta parte de su valor; y que en 2014 el Estado mexicano, a través de Pemex le compró a Ancira la planta Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 200 millones más de lo que valían unas instalaciones que eran prácticamente chatarra después de años de abandono.



“Por la magnitud del daño social, económico y laboral, se requiere la intervención coordinada de autoridades penales, financieras, fiscales, laborales, de seguridad social y concursales, a fin de investigar, asegurar activos cuando proceda, perseguir responsabilidades y garantizar la reparación del daño, conforme al orden legal aplicable”, expresó.



“México necesita verdad, justicia y reparación a favor de las miles de familias afectadas. El caso AHMSA es una herida abierta que exige respuestas claras y acciones contundentes de manera pronta”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre" Mejía.

