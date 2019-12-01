Exige Baltazar Gaona retirar concesión de Kansas City Southern ante accidentes ferroviarios en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, hizo un llamado a las autoridades federales para revisar a fondo el cumplimiento de las obligaciones de la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México y, de ser procedente, valorar el retiro de la concesión que actualmente opera, ante la constante ocurrencia de accidentes que han cobrado vidas y puesto en riesgo a cientos de familias michoacanas.

El legislador lamentó el fallecimiento del menor de edad que perdió la vida en días recientes en Morelia, luego de intentar cruzar entre los vagones de un tren que permanecía detenido y que, de manera repentina, reinició su marcha. Señaló que este hecho no puede considerarse un caso aislado, sino una tragedia que refleja la necesidad de revisar las condiciones en las que opera el servicio ferroviario en la entidad.

“No podemos seguir normalizando este tipo de tragedias. Cuando una concesión implica riesgos permanentes para la población, corresponde a la autoridad federal actuar con firmeza y revisar si la empresa está cumpliendo con todas sus responsabilidades. La seguridad de las familias debe estar por encima de cualquier interés económico”, expresó Baltazar Gaona.

El diputado recordó que en distintos cruces ferroviarios de Morelia y otros municipios del estado se han registrado numerosos accidentes en los que locomotoras han impactado vehículos particulares e incluso unidades del transporte público con pasajeros a bordo, generando pérdidas humanas, personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

En ese sentido, sostuvo que Kansas City Southern de México debe asumir un compromiso real con la seguridad de la población mediante la construcción de infraestructura que reduzca los riesgos, como pasos a desnivel, puentes vehiculares, cruces peatonales seguros, sistemas modernos de señalización y otras obras que permitan prevenir accidentes en las zonas de mayor tránsito.

“Las y los michoacanos no pueden seguir pagando con su vida las omisiones de una empresa concesionaria. Es momento de que la Federación haga valer la ley y exija resultados concretos. Si la empresa no garantiza condiciones seguras para la operación ferroviaria, debe analizarse con toda seriedad la permanencia de esa concesión”, concluyó Baltazar Gaona García.