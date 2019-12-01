"Exhortos hay de muchos tipos", reconoce Gerardo Ángeles Herrera

Querétaro, Querétaro, a 12 de agosto 2025.- Exhortos hay de muchos tipos, entre ellos los considerados como llamadas a misa, reconoció Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, al ser cuestionado sobre el trabajo legislativo al interior del Poder Legislativo.

“Yo te diría que exhortos, pues hay en muchos tipos, como aquellos que son llamadas a misa, en los que no pasa nada, pero muchos otros que sí tienen un impacto social”.

Por ejemplo, dijo, el exhortó que ingresó la diputada Perla Flores Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, quien ingresó una iniciativa de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a autoridades vinculadas, para que se otorguen permisos especiales de estacionamiento a personas con discapacidad intelectual y de desarrollo.

“Este exhorto tiene los elementos para ingresar o una iniciativa o un exhorto. Yo en lo particular te diría este que los exhortos también surten un efecto, es decir, el que está presentando de la diputada actualmente no es un exhorto que solamente se presente hoy y a ver qué pasa, sino que la diputada hizo las gestiones con el Estado para comentarle la necesidad que había e incluso hubo mesas de trabajo con el DIF, y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hoy es un exhorto que tiene un sustento de trabajo atrás para que se logre el objetivo”.

Dijo desconocer el dato de cuántos exhortos solo son llamadas a misa, refirió que finalmente de lo que se trata es de presentar exhortos que tengan un sustento de trabajo.

“En este caso lo que hizo la diputada para poder este llegarlo a buen puerto, creo que no es un tema menor, es un tema bastante importante y finalmente, pues tendrán hoy un distintivo todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, no sólo autismo, también están involucra a otros espectros que tienen que ver con otras enfermedades, pero que finalmente van a beneficiar a muchas personas”.