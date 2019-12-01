Exhorta Adriana Campos Huirache a saldar deuda con personas con la Condición del Espectro Autista en Michoacán

Exhorta Adriana Campos Huirache a saldar deuda con personas con la Condición del Espectro Autista en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 19:59:44
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Morelia, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- A saldar la deuda histórica con las personas con la Condición del Espectro Autista en Michoacán y en el país, llamó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al subrayar la necesidad de garantizar su inclusión plena en todos los ámbitos de la sociedad.

 

La legisladora destacó la importancia de visibilizar esta condición y generar políticas públicas efectivas que permitan atender de manera integral a quienes viven con autismo, así como a sus familias, quienes enfrentan diariamente diversos retos.

 

En materia educativa, enfatizó la necesidad de garantizar que todas las instituciones públicas cuenten con personal capacitado para brindar atención adecuada, evitando que niñas, niños y jóvenes sean excluidos o se les niegue el acceso a la educación por falta de condiciones o preparación.

 

Asimismo, subrayó que es indispensable asegurar el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, incluyendo diagnósticos, terapias y tratamientos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición.

 

La diputada también señaló la urgencia de contar con un censo actualizado que permita conocer la realidad de las personas con autismo en Michoacán, así como fortalecer los apoyos dirigidos a madres y padres de familia, quienes requieren acompañamiento institucional.

 

Finalmente, Adriana Campos Huirache subrayó la importancia de que en el Congreso del Estado se avance en el análisis y dictaminación de las iniciativas pendientes en la materia, con el objetivo de consolidar un marco legal que garantice los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con autismo en la entidad.

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