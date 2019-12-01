Estudiantes marchan por el Centro Histórico de Morelia en conmemoración del 2 de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:12:39

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Con pancartas y consignas en memoria de los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968, estudiantes arribaron este jueves al Centro Histórico de Morelia como parte de una movilización conmemorativa que se desarrolla de manera pacífica.

Durante su recorrido por las calles del primer cuadro de la ciudad, los jóvenes mantienen un avance tranquilo mientras expresan consignas como “¡2 de octubre no se olvida!”, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes relacionados con la marcha.

La movilización cuenta con el acompañamiento de elementos de la Unidad de Protección en Vialidades Urbanas, quienes realizan cortes momentáneos a la circulación conforme avanza el contingente.

Asimismo, agentes viales permanecen en los principales cruces de la zona para regular el tránsito y restablecer la circulación una vez que los manifestantes han pasado por cada punto.

El contingente continúa su recorrido por el corazón de Morelia, mientras autoridades mantienen vigilancia y labores de vialidad para facilitar el desplazamiento de los participantes y de los automovilistas.