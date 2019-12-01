Estrategias preventivas logran cifra récord en disminución de embarazo adolescente: Seimujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:33:01
Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, informó que Michoacán logró una reducción del 29 por ciento en el embarazo adolescente, lo que representa 3 mil 422 casos menos entre 2021 y 2025.

La secretaria explicó que esta cifra significa un cambio real en la vida de miles de adolescentes, ya que permite que continúen sus estudios, consoliden su proyecto de vida y ejerzan sus derechos de manera informada. Destacó que 2025 fue el año con el registro más bajo de embarazo adolescente en la última década, lo que confirma la efectividad de las políticas públicas implementadas.

Detalló que durante 2024 y 2025 se mantuvo presencia permanente en municipios prioritarios donde se concentraba la mayor incidencia, logrando reducir la cifra a solo 812 casos en dichas zonas durante el último año. “No hablamos solo de números, hablamos de historias de vida que hoy pueden construirse con más libertad y oportunidades”, señaló Anguiano González.

La funcionaria estatal subrayó que estos resultados no serían posibles sin una estrategia integral que apuesta por los derechos sexuales y reproductivos. Entre las acciones clave destacó cinco acciones fundamentales: menstruación digna, la línea Tú Decides 075, la colocación de Michoacán en primer lugar nacional en el semáforo normativo del aborto; la campaña “Es Momento de Soñar, no de ser Mamá ni Papá”; y la estrategia Capicuento, reconocida a nivel nacional.

Asimismo, informó que durante 2025 estas acciones lograron impactar directamente a 13 mil 700 mujeres, niñas y adolescentes en Michoacán. Finalmente, la secretaria afirmó que la reducción histórica del embarazo adolescente es resultado de una política pública sostenida, preventiva y territorial, impulsada por el Gobierno de Michoacán, y reiteró que seguirá fortaleciendo esta estrategia para garantizar que ninguna decisión sea forzada y todas reciban información y acompañamiento.

