"Estoy orgulloso de ser un maestro normalista": Morón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 09:39:16
Morelia, Mich., a 15 de octubre de 2025.- "Estoy orgulloso de ser un maestro normalista, de haber estado al frente de un grupo para enseñar a las nuevas generaciones y ahora desde el Senado, construir mejores condiciones para el sector", destacó el legislador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

El senador fue el invitado de honor en el foro "Diálogos por la Educación, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana", en el cual se congregaron directivos, profesores, jubilados, egresados y actuales estudiantes de las escuelas normales de Michoacán, para discutir los diversos retos a los que se enfrentan y las necesidades educativas que tiene la entidad y el país.

Raúl Morón, externó que como presidente de la Comisión de Educación en el Senado, ha trabajado de manera coordinada con autoridades federales, sindicatos y todos quienes integran al sector, para generar un andamiaje jurídico que permita avanzar en puntos claves como condiciones laborales dignas, programas de estudio atractivos y constantemente actualizados y permitir una jubilación adecuada.

Destacó que la unidad y solo la unidad en el sector permitirá proteger las conquistas que el magisterio ha logrado en las últimas décadas e incrementarlas, así como su opinión de brindar plazas automáticas a los egresados de las normales para poder cubrir así con la demanda de maestras y maestros en Michoacán y México.

Finalmente, los integrantes del sector expresaron su respaldo a lo dicho por el legislador y ofrecieron una coordinación más estrecha para construir propuestas que permitan avanzar en todos sus frentes por una mejor educación en México.

