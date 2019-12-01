Estiman derrama económica superior a los 50 mdp por la Feria Colón 2026 

Colón, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- Del 11 al 18 de octubre, el municipio de Colón celebrará su máxima fiesta con identidad, tradición y proyección económica bajo un operativo coordinado para que se viva en paz y con alegría, afirmó el alcalde, Gaspar Trueba Moncada.

Al encabezar la Presentación Oficial de la Feria Colón 2026, refirió que este magno evento se realizará del 11 al 18 de octubre con el esfuerzo conjunto entre gobierno y sector empresarial.

Flanqueado por René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, el alcalde aseguró que la feria será una celebración hecha para toda la familia, que proyectará la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de las 53 comunidades del municipio.

Destacó que esta edición busca fortalecer la identidad colonense y generar una importante derrama económica para productores, comerciantes y prestadores de servicios locales, con el respaldo de la CANACO para impulsar el comercio formal y el turismo.

“Colón es tradición, es familia y es futuro. Esta feria es de todos y para todos. Queremos que cada visitante se lleve un pedacito de lo que somos”.

Destacó que para esta edición se tiene contemplado un amplio operativo de seguridad, con presencia permanente de elementos de Seguridad Pública Municipal, servicio de Protección Civil y atención médica, a fin de salvaguardar la integridad de visitantes, expositores y familias de las 53 comunidades.

René Loya Poletti, presidente de la CANACO Querétaro, reconoció el trabajo del municipio de Colón para consolidar una feria con orden, seguridad y visión empresarial, que fomenta el consumo local y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas queretanas.

Como parte de la presentación, se contó con la presencia de la Reina de la Feria Colón 2026, Natalia I, quien hizo un llamado a preservar las raíces, tradiciones y cultura del municipio y a participar en una feria que tendrá actividades para todas las edades.

Hugo Tadeo Costa Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano de ese municipio, afirmó que la Feria Colón 2026 contará con pabellón artesanal y gastronómico, exposiciones culturales, actividades deportivas y familiares, así como una cartelera artística en el Teatro del Pueblo con artistas de talla nacional e internacional, como Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, Los Yonic's, entre otros atractivos grupos musicales.

Aseguró, que con esta presentación oficial, el Gobierno municipal de Colón y la Canaco Querétaro invitan a las familias colonenses y de todo el estado a disfrutar con los brazos abiertos de la máxima fiesta de Colón; todo bajo un operativo coordinado para que la fiesta se viva en paz y con alegría.