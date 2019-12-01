Este miércoles y jueves, entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra para rezagados: Gabriela Molina

Este miércoles y jueves, entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra para rezagados: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:04:56
Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, informó que la entrega de tarjetas bancarias del programa de becas Gertrudis Bocanegra se realizará los días 25 y 26 de febrero, para quienes no pudieron recogerlas  men la fecha que les tocaba. Este ajuste en el calendario permite dar continuidad a la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras la reprogramación de las fechas iniciales.

En conjunto con el coordinador de Becas para el Bienestar en Michoacán, Juan Pablo Calvillo, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) busca garantizar la atención a las y los beneficiarios. El proceso administrativo tiene como objetivo que el trámite ocurra de manera ordenada, brindando facilidades a quienes tienen pendiente la recepción de su documento de cobro.

La SEE mantiene el trabajo conjunto con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asegurar que los apoyos lleguen sin intermediarios a la comunidad escolar. Se invita a las y los alumnos a acudir a las sedes oficiales para fortalecer este esquema de bienestar estudiantil que impulsa la Federación.

Para realizar el trámite es necesario que se presenten en el Auditorio Universitario “Dr. Samuel Ramos” con original y copia de la identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. La atención se brindará de 9:00 a 17:00 horas.

Bajo la ruta trazada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la política educativa prioriza que la juventud permanezca en las aulas. “Buscamos que los recursos para el estudio lleguen de manera efectiva y transparente, poniendo siempre al centro a la comunidad para consolidar la transformación educativa en el estado”, señaló la secretaria de Educación.

