Este lunes vuelven a clases en la Sierra-Costa de Michoacán tras lluvias: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2025.- Este lunes regresarán a clases los estudiantes de la región Sierra-Costa de Michoacán, luego de que las intensas lluvias registradas la semana pasada provocaran la suspensión de actividades los días jueves y viernes. Así lo confirmó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado, pues señaló que las condiciones climáticas han mejorado, lo que permite retomar el calendario escolar con normalidad.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal informó que durante este domingo continuarán las reuniones con Protección Civil para determinar de manera oficial el retorno a las aulas y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Precisó que la suspensión de clases afectó principalmente a municipios pequeños de la región, con excepción de Lázaro Cárdenas, lo que representa aproximadamente el 12 por ciento del total de la matrícula estatal.

Gaby Molina declaró que hasta el momento no se han reportado daños en las instalaciones escolares, pero se mantendrán las inspecciones en los planteles educativos durante el reinicio de actividades, aunque las revisiones preliminares ya arrojan resultados favorables.