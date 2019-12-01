Este lunes vuelven a clases en la Sierra-Costa de Michoacán tras lluvias: Gaby Molina

Este lunes vuelven a clases en la Sierra-Costa de Michoacán tras lluvias: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 15:59:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2025.- Este lunes regresarán a clases los estudiantes de la región Sierra-Costa de Michoacán, luego de que las intensas lluvias registradas la semana pasada provocaran la suspensión de actividades los días jueves y viernes. Así lo confirmó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado, pues señaló que las condiciones climáticas han mejorado, lo que permite retomar el calendario escolar con normalidad.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal informó que durante este domingo continuarán las reuniones con Protección Civil para determinar de manera oficial el retorno a las aulas y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Precisó que la suspensión de clases afectó principalmente a municipios pequeños de la región, con excepción de Lázaro Cárdenas, lo que representa aproximadamente el 12 por ciento del total de la matrícula estatal.

Gaby Molina declaró que hasta el momento no se han reportado daños en las instalaciones escolares, pero se mantendrán las inspecciones en los planteles educativos durante el reinicio de actividades, aunque las revisiones preliminares ya arrojan resultados favorables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se enfrentan integrantes del FNLS con elementos de seguridad; destrozaron dos tranvías en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán
La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina
Más información de la categoria
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
San Miguel del Monte opta por permanecer en el municipio de Morelia: Yankel Benítez
Visitará Claudia Sheinbaum zonas afectadas por las lluvias en Querétaro este lunes
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Comentarios