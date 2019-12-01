Este 20 de diciembre, Santa Claus y Reyes Magos en el Zoo de Morelia

Este 20 de diciembre, Santa Claus y Reyes Magos en el Zoo de Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:58:04
Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.- A partir del próximo 20 de diciembre, el Zoológico de Morelia recibirá la visita de Santa Claus y los tres Reyes Magos para que los niños que visiten sus instalaciones puedan tomarse la foto con ellos y pedirle los regalos que esperan en esta temporada decembrina.

Así lo anunció el director del parque Julio César Medina Ávila.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal hizo un llamado a los niños para que puedan conocer a Santa Claus y los Reyes Magos, así como pedirles sus regalos de propia voz, además de convivir con ellos en la cabaña navideña que se encuentra al entrar al parque.

Agregó que los Reyes Magos estarán con algunos animalitos para que las infancias puedan convivir e interactuar con ellos.

Cabe recordar que, entre otros atractivos, el Zoo de Morelia continúa con la interacción con capibaras y jirafas, en las cuales, los pequeños pueden alimentarlos, acariciarlos y tomar fotos, además de la nueva pecera 360 grados y tirolesa, para el entretenimiento de toda la familia.

La entrada general es de 50 pesos adultos y 20 pesos niños; así como el paquete silver que tiene un costo de 55 pesos niños y 85 pesos a adultos e incluye en ambos casos la entrada general así como al acuario, herpetario y tren terrestre.

