Estará Claudia Sheinbaum el 5 de febrero en Querétaro, confirma Mauricio Kuri
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:42:28
Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitará la entidad el próximo 5 de febrero para conmemorar el CIX aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Explicó que este jueves se había contemplado la visita presidencial, pero debido a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, España, lo que hizo necesario modificar la fecha originalmente prevista, ya que muchos gobernadores estarán en dicho evento.

“Se pospuso porque varios gobernadores van a estar en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, y la presidenta optó por mover la fecha”, dijo.

Reconoció que esta visita presidencial, es la décima, en lo que va de la administración de Sheinbaum Pardo, lo cual es un ejemplo de la coordinación y trabajo que se realiza con la federación, por el bien de a Querétaro y de México.

Expresó, que “es una buena señal para Querétaro”, al referirse a la importancia de que la entidad sea considerada dentro de la agenda presidencial.

