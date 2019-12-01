Estado modifica plan federal para concluir antes del regreso a clases

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 10:40:06

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio 2026.- Gracias a una contrapropuesta técnica presentada por las autoridades locales a la Federación, las obras del Tren México-Querétaro sobre el Boulevard Bernardo Quintana se ejecutarán en un esquema acelerado de 24 horas consecutivas para concluir el próximo 30 de agosto, justo antes del inicio del ciclo escolar, confirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro.

Reveló que el plan original de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contemplaba únicamente jornadas nocturnas, lo que habría prolongado las afectaciones viales durante un periodo mucho mayor.

"Se tenía ya planeada una intervención en Bernardo Quintana donde se iba a trabajar solamente de manera nocturna; sin embargo, nos coordinamos y presentamos una propuesta alternativa que permitirá que los trabajos puedan ser mucho más rápidos".

Precisó que la finalidad de modificar la estrategia fue aprovechar al máximo el actual periodo vacacional y reducir drásticamente los tiempos de afectación para los habitantes de la zona metropolitana. Los trabajos a cargo del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" arrancarán formalmente en las primeras horas del lunes 13 de julio, extendiéndose por un plazo estricto de siete semanas.

A pesar de la relevancia del anuncio para la infraestructura del estado, el secretario de Gobierno ventiló que dependencias federales clave cancelaron su asistencia de último momento, a pesar de haber ratificado su participación previamente por escrito.

"Es importante comentar que también se hizo la invitación a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF); habían confirmado, pero bueno, no están aquí".

“Ratificamos nuestro papel como supervisor del proyecto federal, priorizando que la movilidad interna de Querétaro sufra el menor impacto posible en vísperas de septiembre”.