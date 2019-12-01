Estadio Corregidora es un espacio seguro y familiar: Mauricio Kuri

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:43:31

Querétaro, Qro., 8 de abril de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González reafirmó que el Estadio Corregidora sigue siendo un espacio seguro y familiar, gracias a los operativos implementados en los partidos recientes.

Mencionó que, a pesar de las críticas en redes sociales sobre la actuación de la Policía Estatal (PoEs), no se han reportado incidentes de violencia durante los encuentros.

Enfatizó la importancia de mantener el estadio como un lugar donde las familias se sientan cómodas y felices, como lo ha sido hasta ahora.

Reconoció que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir cualquier situación de riesgo, para que puedan disfrutar de los partidos sin preocupaciones.

Destacó la responsabilidad de las autoridades estatales para crear las condiciones necesarias que eviten conflictos dentro y fuera del estadio.

“Nosotros tenemos que ayudar a que no haya ningún problema”, dijo.

Respaldó los operativos de seguridad actuales en el recinto deportivo, considerándolos efectivos.

“Creo que tenemos una policía muy capaz, y por eso, después de lo que pasó el 5 de marzo, hemos sido reconocidos como un estadio muy seguro”.