Establece la Guardia Civil un canal de enlace con repartidores por aplicación en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:06:34
Uruapan, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la atención oportuna de emergencias y optimizar la capacidad de respuesta, la Guardia Civil, a través del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), puso en marcha un esquema de colaboración ciudadana con repartidores por aplicación que operan en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que en una mesa de trabajo realizada en la región Uruapan, se establecieron mecanismos de comunicación directa para que los repartidores puedan reportar de manera inmediata hechos de los que sean testigos, como emergencias, accidentes o situaciones de riesgo, sin que ello implique funciones de vigilancia o intervención.

Como parte de esta iniciativa, se acordó la creación de un grupo de enlace para canalizar reportes ciudadanos y la integración de una base de datos de contacto, lo que permitirá a la Guardia Civil optimizar tiempos de respuesta y brindar atención más eficaz en zonas de alta movilidad.

Los repartidores participantes representan a cerca de 400 motociclistas que diariamente recorren la ciudad por razones laborales, por lo que su participación se limita a aportar información preventiva desde su experiencia en campo, en un marco de colaboración y proximidad social.

La Guardia Civil reiteró que este esquema se basa en la corresponsabilidad ciudadana, el respeto a las atribuciones legales y la coordinación institucional, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Uruapan.

