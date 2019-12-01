Esta semana será definitiva para la alianza con el PAN: Memo Valencia

Apatzingán, Michoacán, 05 de octubre de 2026.- Esta semana será definitiva para la alianza con el Partido Acción Nacional, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, luego de asegurar que se reunirá con el líder nacional priista, Alejandro Moreno, para definir el rumbo del partido en Michoacán.

"Seguramente esta semana tendremos ya el rumbo claro de lo que viene para el partido", dijo.

Memo Valencia afirmó, que la alianza será una construcción, porque "una cosa sí les quiero decir, la unidad se construye, no se impone".

En la sede del PRI de Apatzingán, donde se realizó un homenaje luctuoso con la develación de un busto del exalcalde César Chávez Garibay, el dirigente estatal abundó que, las decisiones sobre el proceso electoral se tomarán desde lo estatal, no desde lo municipal.

"Cualquier decisión que tenga que ver con los priistas en Apatzingán, las tomaremos con los priistas que están en el PRI en Apatzingán, no con los que ya andan en otro lado. Porque podrá gustar o no a muchos, pero las cosas han cambiado en el PRI y quien registra las planillas, es el presidente del Comité Estatal. Así es que tengan muy claro ustedes que yo tengo muy presente quiénes están y quiénes no", mencionó.

Los priistas apatzinguenses coincidieron con el dirigente municipal, Jonathan Espinoza Mendoza, en que el legado del ex presidente municipal, César Chávez, está más vivo que nunca y el trabajo que hizo por su gente y el partido, es un claro ejemplo del cumplimiento de ideales tricolores.

"Los que estamos hoy presentes somos parte de ese legado que dejó César Chávez Garibay, ese busto no es un adiós, es un recordatorio permanente de que en Apatzingán hay hombres que se van, pero se quedan siempre en cada calle pavimentada, en cada niño que toca el violín, o en las familias del campo que hoy tienen agua potable", sentenció el dirigente municipal del PRI.

En su oportunidad, Lizbeth Guízar, esposa de César Chávez y Defensora de México, agradeció las muestras de cariño y el reconocimiento que hacen a quien ya consideran el mejor presidente municipal que ha habido en Apatzingán en, al menos, dos décadas.

Acompañaron, María del Rocío Luquín Valdés, secretaria general del PRI; Laura Iveth Cárdenas Hernández, secretaria general del Comité Municipal de Apatzingán; Brenda Garnica Meza, secretaria de Operación Política del CDE; Sara y Mateo, hijos de César Chávez; José Luis Mata Talavera, delegado Político del distrito de Apatzingán; los regidores Saray Siboney Zaragoza Bautista y Eduardo Ibáñez Tinoco; Refugio Torres Cárdenas, Defensor de México; Yanitzi Palomo, dirigente de la CNOP en Michoacán; así como José Ramón Reyes Granados, líder estatal del Movimiento Territorial.