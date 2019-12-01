Esposa de AMLO jura lealtad al Rey de España y se muda con su hijo a La Moraleja, exclusivo barrio de Madrid para la élite: La renta promedia 7 mil euros al mes

Esposa de AMLO jura lealtad al Rey de España y se muda con su hijo a La Moraleja, exclusivo barrio de Madrid para la élite: La renta promedia 7 mil euros al mes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:18:27
Madrid, España, a 16 de agosto de 2025.- La ex primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a La Moraleja, una exclusiva zona residencial de Madrid habitada por la élite de las finanzas, el entretenimiento y la política de España.

Gutiérrez Müller, señalada como autora de la disputa diplomática entre España y México por exigir a los extranjeros disculpas por la Conquista de México, deja entrever que el pleito internacional que provocaron se trató de un ardid junto con su marido, para distraer la atención de los grandes y graves problemas de violencia, inseguridad y corrupción en México, pues finalmente Gutiérrez Müller juró lealtad al rey Felipe VI para obtener la nacionalidad española, de acuerdo con reportes periodísticos.

Y aunque en mayo ella respondía a los rumores que vivía en México, la prensa española ha documentado que ya se ha mudado a La Moraleja, Madrid, junto con su hijo Jesús Ernesto, quien comenzará estudios de Derecho en la Universidad Complutense.

La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, conocido por albergar a personalidades del deporte, la política y el mundo empresarial. Los alquileres en la zona superan con facilidad los 7 mil euros mensuales en casas de lujo, una cifra muy alejada de la realidad económica de la mayoría de los mexicanos.

Hasta su último cargo como investigadora, Beatriz Gutiérrez reportaba ingreso por poco más de 20 mil pesos mensuales.

