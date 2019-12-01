Lesionan con arma de fuego a hombre, en la Loma Blanca, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:54:30

Morelia, Michoacán a 16 de agosto de 2025.- Un hombre resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Loma Blanca, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Los hechos ocurrieron en los últimos minutos de ayer, cuando la víctima, identificada como José Manuel H., de 38 años, llegó a su domicilio ubicado en la calle Curindal.

Al ingresar a su hogar, cayó al suelo, y su esposa acudió a auxiliarlo, percatándose de que presentaba un impacto de bala en el costado izquierdo. De inmediato, solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Al llegar los elementos de la policía de Morelia, confirmaron que el hombre estaba herido y solicitaron el apoyo de paramédicos. Estos, al llegar, auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Fuera del domicilio, se localizó un vehículo donde aparentemente se desplazaba la víctima, el cual presentaba dos impactos de bala en las puertas. Además, en la batea de una camioneta color negra, se encontró un casquillo percutido.

El personal de la Fiscalía de Michoacán llegó al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el móvil del atentado.