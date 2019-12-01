Pronostican fuertes lluvias y caída de granizo en noroeste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 09:17:14

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en el noroeste del país, así como caída de granizo en Baja California Sur.

De igual forma, canales de baja presión sobre la Mesa Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertesen el norte, centro y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente de México.

Por otra parte, la tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán y generará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. Mientras tanto, la onda tropical núm. 22, se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar al país.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas: