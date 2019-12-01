Pronostican fuertes lluvias y caída de granizo en noroeste del país

Pronostican fuertes lluvias y caída de granizo en noroeste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 09:17:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en el noroeste del país, así como caída de granizo en Baja California Sur.

De igual forma, canales de baja presión sobre la Mesa Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertesen el norte, centro y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente de México.

Por otra parte, la tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán y generará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. Mientras tanto, la onda tropical núm. 22, se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar al país.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de agosto:

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).i
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer motociclista muere en accidente en Zamora, Michoacán
Accidente en la Siglo XXI deja cuatro muertos y cinco heridos
En Quiroga, Michoacán detienen a tres en posesión de casi 10 kilos de un estupefaciente vegetal
Hallan sin vida a hombre dentro de departamento en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Caen militar de Tamaulipas y dos personas más, con 10 kilos de estupefacientes en Quiroga, Michoacán 
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Comentarios