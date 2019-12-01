Cae en Jalisco sacerdote colombiano acusado de violar a una adolescente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:46:51

Guadalajara, Jalisco, a 16 de agosto 2025.- un sacerdote colombiano acusado de abuso sexual y violación de una adolescente fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cuando llegó al país en un vuelo proveniente de Panamá.

De acuerdo con un comunicado, el sujeto identificado como Bernardo “N” es requerido por la Justicia en la Ciudad de México por los delitos antes mencionados.

Según información oficial, el sospechoso habría amenazado a la víctima con hacer daño a su familia para que no contara lo sucedido.

No obstante, a principios del presente año, la menor contó lo sucedido a su familia, que presentó la denuncia correspondiente que derivó en su detención.

La orden de aprehensión le fue cumplimentada en los pasillos de la terminal aeroportuaria de la capital de Jalisco.