En menos de dos minutos ladrones se llevan botín de 2 mdd en diamantes y relojes de lujo, en Seattle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 14:18:26
Seattle, Washington, Estados Unidos, a 16 de agosto 2025.- Un grupo de ladrones se llevó un botín con un valor aproximado de 2 millones de dólares en diamantes, relojes de lujo, oro y otros artículos, durante un asalto a una joyería en la ciudad de Seattle, Washington, que duró cerca de 90 segundos.

De acuerdo con imágenes de las cámaras de vigilancia de la tienda West Seattle, cuatro personas enmascaradas usan martillos para romper la puerta delantera de vidrio y luego saquear seis vitrinas.

Según un comunicado de la policía local, uno de los mostradores contenía unos 750 mil dólares en relojes Rolex y otro un collar de esmeraldas valorado en 125 mil dólares.

Además, las autoridades comentaron que los empleados les comentaron que uno de los ladrones lo amenazó con con aerosol contra osos y una pistola aturdidora.

Se dio a conocer que los asaltantes huyeron del lugar antes de que los agentes de seguridad llegaran a la escena.

Por su parte, Josh Menashe, vicepresidente de la tienda de propiedad familiar, señaló que debido al atraco millonario su negocio familiar tendrá que cerrar por “algún tiempo”.

