Aumenta a cinco el número de muertos tras accidente en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:50:04

Uruapan, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, una de las personas que resultó heridas tras el accidente de esta mañana de sábado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) perdió la vida con lo que aumenta a cinco el número de víctimas mortales y cuatro heridos como saldo del choque.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de sábado se registró un choque entre una camioneta del servicio público de Lázaro Cárdenas y ina de carga.

En un principio cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas.

Sin embargo mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad de Uruapan, uno de los heridos perdió la vida.

Con base en lo anterior son cinco las víctimas mortales y cuatro heridos tras el percance vehicular.