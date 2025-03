Espera Morena se aplique la ley contra ex funcionarios corruptos

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo del 2025.-Tras ser vinculados a proceso los cuatro ex funcionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo, Jesús Mora, líder estatal de Morena, dijo esperar que se aplique la ley y sea un caso ejemplar para quienes abusan del poder y utilizan los recursos públicos para beneficio propio.

En entrevista telefónica, indicó que darán seguimiento al proceso y recordó que fue desde el inicio de la administración estatal del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se interpusieron las denuncias correspondientes al momento que se detectaron anomalías en el erario público.

"Se esta llevando a cabo el proceso conforme estábamos esperando, hay una serie de irregularidades que se señalaron en el proceso de entrega-recepción y posteriormente en la denuncia que se presentó y bueno, pues estaremos atentos a los siguientes días para que el pueblo de Michoacán sepa que no habrá impunidad y que cualquier servidor público que le meta la mano al cajón tendrá consecuencias como las que ahora están enfrentando estas personas", expresó el representante estatal de Morena.

Fue el pasado fin de semana que fueron detenidos cuatro ex funcionarios estatales

relacionados con el desvío de recursos por más de 4 mil millones de pesos.

Se trata de Carlos “N”, ex secretario de Finanzas de Michoacán; Antonio B, ex secretario de Seguridad Pública Estatal; Mario N, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth V, ex delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.