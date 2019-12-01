Zitácuaro, Michpacán, 17 de julio 2026.- Al reconocer que la educación debe ser una garantía para que las presentes y futuras generaciones cuenten con las mejores oportunidades para su desarrollo, el diputado local Octavio Ocampo celebró la clausura del ciclo escolar con estudiantes del CBTA No. 327, así como del preescolar Valladolid de Curungueo y la primaria José María Morelos, todos del municipio de Zitácuaro.

Durante las ceremonias de fin de curso, el congresista exaltó la grandeza de las y los zitacuarenses, pues son personas de trabajo y compromiso, que merecen el acceso a la educación como una garantía de crecimiento y dignidad, por lo que aseguró que, de manera conjunta con maestras, maestros y padres de familia, trabajará para que todas y todos tengan oportunidades de seguir estudiando.

“Me siento muy honrado de que me hayan elegido como su padrino de generación, y eso me compromete aún más a trabajar por la grandeza de este municipio y de todo Michoacán, porque ustedes merecen un camino más transitable hacia su desarrollo educativo y que éste amplíe su horizonte de oportunidades”.

Asimismo, Octavio Ocampo consideró que no habrá paz en las calles si no se siembran oportunidades en las aulas, por lo que la verdadera batalla en contra de la inseguridad deberá implementarse desde las escuelas, para que ningún niño o joven pierda en el camino sus sueños de superación.

En conclusión, el promotor de "Por la Grandeza por Michoacán", aseguró que su trabajo a ras de tierra, refrenda su compromiso con las y los michoacanos de trabajar unidos para generar el verdadero cambio que tanto necesita nuestra entidad.