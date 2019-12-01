Escuchar a la ciudadanía permitirá fortalecer la legislación y a la CEDH: Xóchitl Ruiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 19:20:14

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 13 de marzo de 2026.– Con el objetivo de fortalecer el marco institucional de protección a los derechos humanos en la entidad, dieron inicio los Parlamentos Regionales para la construcción de una reforma integral a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), informó la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local.

La legisladora subrayó que este ejercicio de parlamento abierto representa un paso importante para fortalecer la democracia participativa, ya que permite acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía y abrir espacios reales de diálogo para escuchar las inquietudes y propuestas de la población.

Durante el arranque de estos trabajos en el municipio de Lázaro Cárdenas, Xóchitl Ruiz González destacó que la participación social es fundamental para construir leyes más justas y acordes con las necesidades actuales, ya que el intercambio de ideas, el cuestionamiento y la presentación de propuestas enriquecen el proceso legislativo.

La diputada también resaltó que dentro de este proceso es indispensable abordar temas relacionados con la diversidad sexual, pues hablar de estos asuntos implica reconocer, respetar y garantizar plenamente los derechos de todas las personas, incluida la comunidad trans.

Asimismo, puntualizó que la construcción de una reforma sólida para la CEDH requiere escuchar directamente a colectivos, organizaciones civiles, autoridades y ciudadanía en general, quienes viven de cerca los retos en materia de derechos humanos.

Finalmente, Xóchitl Ruiz González reiteró que estos Parlamentos Regionales buscan generar propuestas concretas que permitan impulsar acciones efectivas, ya que sin la participación de la sociedad no hay propuestas, y sin propuestas no se pueden generar transformaciones que mejoren la vida de las personas.