"Es vil lucrar con el dolor": Diputada Giulianna Bugarini critica el protagonismo político

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 16:25:29

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre del 2025.- Como "vil" el utilizar el dolor de las personas, para generar protagonismos, calificó, Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Congreso de Michoacán sobre los hechos ocurridos en la sesión solemne del miércoles pasado en Apatzingán.

"No mencioné vil de ningún diputado, de ninguna diputada, pero a mí me parece que hoy debemos de tener mucha responsabilidad y mucho compromiso con nuestro actuar y también buscar que trabajemos. Y efectivamente, o sea, evitar que abanderar situaciones, que eso me parece, lo repito, vil el utilizar el dolor de las personas, el dolor de la situación para generar protagonismos", comentó la morenista.

En entrevista, la legisladora enfatizó que el Poder Legislativo debe enfocarse en su responsabilidad fundamental y garantizar la paz desde el ordenamiento jurídico así como legislar con altura y compromiso.



Instó al Congreso a evaluar su trabajo y reforzar las acciones necesarias para garantizar la paz y los derechos de todas las personas en Michoacán.

Recordó la necesidad de desahogar iniciativas cruciales en materia de seguridad que permanecen estancadas en comisiones.

La diputada concluyó haciendo un llamado a la responsabilidad y al compromiso para que el Congreso asuma la representación que le fue conferida por las y los michoacanos.