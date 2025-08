Es una gran noticia el que los restaurantes, antros, bares, centros nocturnos y cantinas regresen al horario de cierre de las 3 de la mañana; afirmó René Loya Poletti

Querétaro, Querétaro a 5 agosto de 2025.- Como positivo calificó René Loya Poletti, presidente interino de la Cámara de Comercio de Querétaro el que los restaurantes, antros, bares, centros nocturnos y cantinas regresen al horario de cierre de las 3 de la mañana.

“Es una gran noticia ya que recordemos que este sector de los bares, antros y cantinas ha sido un sector muy desgastado y golpeado no solamente de las últimas semanas y meses, sino desde la contingencia sanitaria por el COVID-19”.

Entonces, dijo, el hecho de regresar al horario que marca la ley y los permisos de las licencias de funcionamiento.

“Quiero reconocer la labor del secretario Eric Gudiño porque es un secretario que llegó a escuchar no llegó a imponer nada, sino que todo lo que está sucediendo ahorita son mesas de trabajo con él y con el sector donde estuvimos cámaras y dueños de diferentes negocios en donde a base de propuestas salió este famoso decálogo que se firmó hace unos días y es un decálogo en donde cada punto fue aprobado y consensuado de manera conjunta y privada con el sector Gobierno”.

Consideró que esta decisión va a hacer que el sector pueda incrementar sus ventas hasta en un

30 por ciento de estos negocios que regresan a su horario habitual.

“Recordar que en estos negocios trabajan, estimamos, alrededor de 5 mil familias, gente que está de mesero, como de barman, cocineros, garroteros y gente de seguridad, entonces es un sector que aporta el trabajo formal para más de 5 mil familias”.

Consideró que los negocios y empresarios de este sector están en un tenor de responsabilidad moral social, un compromiso para fomentar en medida de lo posible el tema del volante y el alcohol.

“Siempre se ha dicho que si tomas no manejes y creo que ahora lo correcto, es decir, si manejas no tomes, simplemente no puedes tener ni una sola gota de alcohol si estás pensando manejar ese día, por otro lado, vamos a apoyar diferentes temas para lograr esto como lo es alianzas con el tema de taxi seguro, principalmente con Qrotaxi y Uber para que se den cupones, algún precio especial o simplemente apoyar a los clientes a que a que pidan este servicio de taxi”.

Además, enfatizó, se van a realizar campañas como lo que existía ya hace algunos años en Querétaro en el tema del conductor designado donde estos establecimientos darán promociones o bebidas sin alcohol gratis para esta persona que justamente sea el que, en un grupo de amigos, en una mesa el que va a tener la responsabilidad de manejar.

“En resumen es una gran noticia que va a impulsar la economía de este gremio y pues los que se van a ver beneficiados, como les digo, será el número de familias que trabajan en estos establecimientos”.