Difunden video del impacto de tren en Irapuato; gobernadora confirma que Ferromex asumirá responsabilidad

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 20:16:11

Irapuato, Guanajuato, a 7 de agosto de 2025.- Un video que circula en redes sociales ha causado gran conmoción al mostrar el momento exacto en que una locomotora de Ferromex, aparentemente desenganchada y sin operador, arrolla varios vehículos en distintos puntos de Irapuato, dejando un saldo trágico de seis personas fallecidas y dos heridas de gravedad.

El percance ocurrió poco antes del mediodía del miércoles, cuando la máquina —que presuntamente se soltó de sus vagones— comenzó a desplazarse sin control. El primer impacto se registró en el cruce de avenida Paseo Irapuato y Florencia, donde un Nissan Sentra fue embestido con fuerza. Dentro del vehículo murieron tres personas: dos mujeres y un hombre, mientras que un cuarto ocupante resultó con lesiones graves y fue trasladado a un hospital.

Sin frenar su marcha, la locomotora continuó su recorrido por varios metros y volvió a impactar contra una camioneta, un coche compacto y una motocicleta en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y bulevar Mariano J. García, provocando la muerte de otras tres personas.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Tránsito y cuerpos de emergencia acordonaron ambas zonas y trabajaron en maniobras de rescate, atención prehospitalaria y levantamiento de indicios.

Tras el incidente, la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, aseguró en sus redes sociales que la empresa Ferromex ya tomó contacto con su gobierno y se comprometió a cubrir todos los gastos funerarios y hospitalarios de las víctimas.

“Ferromex ya está investigando las causas y me han confirmado que cubrirán los gastos, independientemente del resultado de las investigaciones”, afirmó la mandataria.

En un comunicado, Ferromex confirmó que ha iniciado una investigación interna para esclarecer el origen del accidente y determinar responsabilidades.