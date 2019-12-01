Asiste Policía Morelia a una mujer en labor de parto en la salida a Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 22:45:54

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- Oficiales de la Policía Morelia, ayudaron a una mujer a dar a luz a su bebé arriba de un automóvil particular, mientras era llevada a un hospital.

De acuerdo a la información, los elementos policiacos se encontraban en un recorrido por la salida a Quiroga, donde fueron abordados por un hombre, quien les pidió apoyo, debido a que su esposa se encontraba en labor de parto y ocupaban una ambulancia.

Al acercarse los policías al vehículo se dieron cuenta que la mujer ya se encontraba en la etapa final, por lo que inmediatamente le dieron asistencia.

Tras unos minutos, y con ayuda de los oficiales, la mujer dio a luz a una niña y al confirmar que ambas se encontraban en buen estado de salud, se pidió una ambulancia para ser trasladadas al Hospital de la Salud, donde reportaron que se encuentran estables.