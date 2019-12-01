Rescatan a 36 perros que sujeto tenía viviendo en condiciones deplorables en Metepec, Estado de México 

Metepec, Estado de México, a 7 de agosto de 2025.- Se informó que 36 perros eran víctimas de maltrato y vivían en condiciones de hacinamiento, esto luego de que autoridades estatales y municipales rescataron a los animales, quienes aseguran, vivían en un cuarto de 10 metros cuadrados, esto en una vivienda del municipio de Metepec, Estado de México.

Una denuncia ciudadana, fue la que alertó al personal de las Direcciones de Medio Ambiente y Seguridad Pública, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Defensoría de Derechos Humanos, motivo por el cual arribaron a la vivienda que se ubica en el fraccionamiento Fuentes de San Gabriel, donde rescataron y pusieron a salvo a los 36 caninos.

Autoridades afirmaron que en el lugar donde estaban los perritos era deplorable, ya que no tenía higiene, con heces fecales, moscas, malos olores que se esparcían por toda la vivienda y sin nada de espacio para la movilidad de los animales.

Tras el rescate de los 36 canes, familiares de la persona que los mantenía así, pidieron el apoyo de las autoridades para trasladar a su familiar a recibir atención médica y psicológica.