Quitan visa al alcalde de Nogales, Sonora

Nogales, Sonora, a 7 de agosto de 2025.- Autoridades Migratorias de Estados Unidos, le quitaron su visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales.
A través de sus redes sociales, el mismo alcalde indicó que se trata de un proceso administrativo y no una sanción por actos indebidos.
“Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido… no se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con respeto y responsabilidad”, dijo Gim Nogales.
Además dijo que a pesar de dicha situación, él continúa trabajando de manera normal, incluso ha participado en reuniones binacionales de México y Estados Unidos con temas de seguridad.
Según informaciones de funcionarios municipales, los hechos se registraron el pasado 5 de agosto, cuando Gim Nogales iba a cruzar hacia Arizona por la garita Dennis DeConcini.
En el lugar, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), le pidieron pasar a una segunda revisión, donde lo tuvieron por varias horas, pero lo dejaron salir sin su documento.
Hasta el momento, no ha sido revelada la causa, por la que le fue retirada la visa al edil.