Quitan visa al alcalde de Nogales, Sonora

Quitan visa al alcalde de Nogales, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 21:08:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nogales, Sonora, a 7 de agosto de 2025.- Autoridades Migratorias de Estados Unidos, le quitaron su visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim Nogales.

A través de sus redes sociales, el mismo alcalde indicó que se trata de un proceso administrativo y no una sanción por actos indebidos.

“Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz porque no se me calificó absolutamente de nada indebido… no se trata de una cacería ni de un escándalo, se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con respeto y responsabilidad”, dijo Gim Nogales.

Además dijo que a pesar de dicha situación, él continúa trabajando de manera normal, incluso ha participado en reuniones binacionales de México y Estados Unidos con temas de seguridad.

Según informaciones de funcionarios municipales, los hechos se registraron el pasado 5 de agosto, cuando Gim Nogales iba a cruzar hacia Arizona por la garita Dennis DeConcini.

En el lugar, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), le pidieron pasar a una segunda revisión, donde lo tuvieron por varias horas, pero lo dejaron salir sin su documento.

Hasta el momento, no ha sido revelada la causa, por la que le fue retirada la visa al edil.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asiste Policía Morelia a una mujer en labor de parto en la salida a Quiroga
Policía estatal ultima a balazos a su compañero en su domicilio en Hidalgo 
Grupo armado retine y asalta a familia en carretera de Veracruz
Rescatan a 36 perros que sujeto tenía viviendo en condiciones deplorables en Metepec, Estado de México 
Más información de la categoria
Hijo de AMLO pasa vacaciones de lujo en hotel de Vidanta en Cancún, propiedad de empresario consentido de la 4T: Alojamiento puede costar hasta 17 mil dólares la noche
Quitan visa al alcalde de Nogales, Sonora
Difunden video del impacto de tren en Irapuato; gobernadora confirma que Ferromex asumirá responsabilidad
Egresan de Bachillerato en Línea de la UMSNH; modelo educativo flexible
Comentarios